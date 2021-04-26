Встреча Зеленского и Путина: в Кремле сделали заявление [ Редактировать ]
В Кремле пока не знают деталей возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В частности, о месте и времени такой встречи.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, пока деталей нет", - ответил он на вопрос, где и когда может состояться встреча Зеленского и Путина.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече. Он заявил, что ждет Зеленского в Москве.
Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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