В Кремле пока не знают деталей возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В частности, о месте и времени такой встречи.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, пока деталей нет", - ответил он на вопрос, где и когда может состояться встреча Зеленского и Путина.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече. Он заявил, что ждет Зеленского в Москве.

Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

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