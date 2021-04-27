"Мы не знаем, какой формат принесет мир на Донбассе" - Ермак [ Редактировать ]
Во вторник, 27 апреля, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что Украина должна продолжать переговоры по Донбассу в "нормандском формате" и других, которые есть на сегодня. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
По его словам, никто не знает, какой именно формат принесет мир.
На сегодня вся команда президента Зеленского продолжает работать. Важно, чтобы мы все понимали, что нужно продолжать работать во всех направлениях, во всех форматах. Потому что мы не знаем, какой формат в конце концов принесет долгожданный мир на нашу землю. Когда мы сможем вернуть все наши территории, наших людей и действительно прекратить войну.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече. Он заявил, что ждет Зеленского в Москве.
Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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