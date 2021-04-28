В среду, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане. Об этом он сказал в интервью итальянской la Repubblica.

По его словам, было бы неплохо обсудить Донбасс в Ватикане.

Святой Престол мог бы стать идеальным местом для разговоров о мире на Донбассе. Посредник с такими полномочиями принесет уверенность, которой до сих пор не хватало в наших попытках достичь соглашения.

Было ли официальное приглашение президенту России Владимиру Путину о встрече в Ватикане и не прочь ли Ватикан принять эту встречу - неизвестно.

Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

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