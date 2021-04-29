Верховна Рада підтримала призначення міністром енергетики віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка. Що він наобіцяв і чи повірили йому депутати?

Традиційно кандидат у міністри за парламентською трибуною обіцяє золоті гори.

Герман Галущенко, міністр енергетики України:

Тарифи на електроенергію та газ потрібно зменшити для вразливих верст населення - і насправді для цього є ресурси, і зробити це можливо ринковими методами.

Полум'яна промова Галущенка спрацювала, рекордні 305 - "за"! Зелені кнопки тисли слуги та позафракційні, підкинули голосів і опозиційні фракції.

Юлія Тимошенко, народна депутатка, "Батьківщина":

Вчора ми мали зустріч з цим кандидатом на міністра, і те що я в нього запитала, чи готовий він руйнувати зовнішнє управління в енергетиці, розганяти банду, яка там осіла з 2014 року і наводити лад в енергетиці - він сказав, що в нього така воля є.

Але не вся опозиція вірить у нового міністра. Депутати не забули нагадати йому про кризу в "Енергоатомі", де Галущенко останній рік займав посаду віцепрезидента.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

У нас "соціальний ліфт" працює дуже цікаво, якщо ти не впорався зі своєю роботою - отримай підвищення. У нас "Енергоатом" у 2021 році глибоко збитковий, продає свою електроенергію за копійки олігархам, і звичайно стає збитковим.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Я впевнений, що він не знизить тарифи. Те, що монобільшість знайшла 227 голосів на це - говорить для мене про одне: що пан міністр знайшов достатньо підтримки в різних олігархічних групах, які представлені зокрема і в коаліції.

Поки в кулуарах рахують зауваження до нового міністра, під куполом - не стихає робота.

Схоже після тритижневої тяганини з земельним законопроєктом, депутати скучили за голосуваннями, адже один з одним ухвалюють нові ініціативи - зокрема суттєво розширили програму доступного житла. У монобільшості обіцяють, що держава зможе профінансувати 8 тисяч іпотечних кредитів і закупити 12 тисяч квартир для оренди, з можливістю подальшого викупу.

Роксолана Підласа, народна депутатка, "Слуга народу":

Однозначно будуть запобіжники, щоб не було такого, що людина, яка має там дві квартири у Києві, вирішить що може придбати коштом держави ще. У нас близько 600 тисяч людей перебувають на житловому обліку, є півтора мільйона переселенців - хтось знайшов житло, хтось не знайшов, але вони все одно потребують своїх власних квартир.

Хто саме зможе розраховувати на державну допомогу - має визначити уряд. Там розроблять перелік вимог до позичальників.