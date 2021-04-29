Марш дивізії СС "Галичина" у Києві здійняв хвилю обурення міжнародної спільноти [ Редактировать ]
Хвилю обурення спровокував учорашній марш у Києві на честь 78 річниці створення дивізії "Галичина". І не лише в Україні.
Зокрема, його проведення засудили дипломати низки європейських країн, правозахисні громадські організації та політики. В інституті національної пам'яті наголосили на неприпустимості популяризації нацистських формувань. Критично на марш відреагували й у Верховній Раді.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
Пропаганда військ вермахту на території нашої держави, точно не додає нам ні всередині суспільства, ні за кордоном нашої країни. І ми всі добре пам'ятаємо, сподіваюся всі добре пам'ятаємо, що принесла війна в Україну. І фактично немає жодної родини, яка не втратила б близьких у тій війні. І сьогодні Україні точно не потрібно популяризувати війська СС і дивізію СС "Галичина".
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