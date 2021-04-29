Хвилю обурення спровокував учорашній марш у Києві на честь 78 річниці створення дивізії "Галичина". І не лише в Україні.

Зокрема, його проведення засудили дипломати низки європейських країн, правозахисні громадські організації та політики. В інституті національної пам'яті наголосили на неприпустимості популяризації нацистських формувань. Критично на марш відреагували й у Верховній Раді.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України: