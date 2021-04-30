С субботы, 1 мая, в Киеве ослабят карантин и отменят многие ограничения. Мы собрали для вас информацию о том, какие ограничения перестанут действовать в столице с завтрашнего дня.

Таким, образом, уже с субботы в Киеве общественный транспорт начнет ходить для всех жителей без пропусков, откроются рестораны и ТРЦ. 1 мая в Киеве открывают кафе и рестораны, а также ТРЦ.

Кроме того, в городе разрешат работу:

Уже со среды, 5 мая, в городе начнут открывать школы, садики и высшие учебные заведения. Также будет вновь запущен процесс приема документов для устройства детей в первый класс.

При том, что в городе на праздники снимают жесткие ограничения, будет усилен контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города.

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