Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль настойчиво требует снятия с должности министра здравоохранения Максима Степанова. Таким образом Шмыгаль решил "прикрыть" свою некомпетентность, скверный менеджмент и бездействие. Об этом в своем FB написал врач-психиатр и президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.



Глузман уточнил, что прямую ответственность за провал борьбы с эпидемией коронавируса должен нести Премьер-министр Украины.



"Именно он, премьер, должен был лететь в Индию за грузом с вакциной. Он или президент, так живет и работает цивилизованный мир. Яркий пример – премьер Израиля Натаньяху, обеспечивший вакциной свою страну", - написал он.



Но Шмыгаль пошел иным путем, говорит Глузман. Он "списал" свои провалы на Степанова, добавил он.



"И нашел для себя удобное противоядие: в своем бездействии и скверном менеджменте виновен, оказывается, Максим Степанов", - пишет специалист.



Но дело не в Степанове, убежден Глузман.



"Максим Степанов не только проявил талант эффективного менеджера, но и сумел вызвать доверие у сотен тысяч врачей и медицинских сестер. Прежде такого в Украине не бывало!", - добавил он.



Благодаря Степанову сократилось число врачей, желающих покинуть Украину, информирует Глузман.

"Люди, во времена Супрун не видевшие в Украине места для своего профессионального будущего, остановились, застыли… Сейчас они поверили в слова и дела министра Степанова", - подчеркнул он.

Степанову нет равных и замены, уверен Глузман.

"В отличие от большинства в так называемой "элите", он – умный, серьезный политик. Не интриган. Он найдет свое место.

А пока – усилится поток уезжающих за рубеж украинских медиков. Уезжающих навсегда. А вы, дорогие мои сограждане, останетесь с мелкими интриганами, случайно, незаслуженно ставшими вершителями ваших судеб", - резюмировал он.

Отметим, что наказу не голосования за отставку Степанова, к нардепа обратился известный кардиохирург Борис Тодуров.

Он призвал политиков уважать мнение медиков.

"Степанову удалось сделать невозможное - завоевать доверие и уважение медиков. Не умаляя заслуги многих других, но именно при Степанове мы сделали уже 13 трансплантаций сердца.

Уважаемые Народные Депутаты, завтра, нажимая кнопку, примите к сведению наше мнение. Откиньте свою "политическую целесообразность", проявите уважение к людям, которые спасают ваших родителей, ваших детей, да вас самих зачастую", - написал хирург в своем Facebook.