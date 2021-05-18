"Уволить Степанова пытается Шмыгаль, чтобы прикрыть собственную некомпетентность и провалы" - врач [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль настойчиво требует снятия с должности министра здравоохранения Максима Степанова. Таким образом Шмыгаль решил "прикрыть" свою некомпетентность, скверный менеджмент и бездействие. Об этом в своем FB написал врач-психиатр и президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.
Глузман уточнил, что прямую ответственность за провал борьбы с эпидемией коронавируса должен нести Премьер-министр Украины.
"Именно он, премьер, должен был лететь в Индию за грузом с вакциной. Он или президент, так живет и работает цивилизованный мир. Яркий пример – премьер Израиля Натаньяху, обеспечивший вакциной свою страну", - написал он.
Но Шмыгаль пошел иным путем, говорит Глузман. Он "списал" свои провалы на Степанова, добавил он.
"И нашел для себя удобное противоядие: в своем бездействии и скверном менеджменте виновен, оказывается, Максим Степанов", - пишет специалист.
Но дело не в Степанове, убежден Глузман.
"Максим Степанов не только проявил талант эффективного менеджера, но и сумел вызвать доверие у сотен тысяч врачей и медицинских сестер. Прежде такого в Украине не бывало!", - добавил он.
Благодаря Степанову сократилось число врачей, желающих покинуть Украину, информирует Глузман.
"Люди, во времена Супрун не видевшие в Украине места для своего профессионального будущего, остановились, застыли… Сейчас они поверили в слова и дела министра Степанова", - подчеркнул он.
Степанову нет равных и замены, уверен Глузман.
"В отличие от большинства в так называемой "элите", он – умный, серьезный политик. Не интриган. Он найдет свое место.
А пока – усилится поток уезжающих за рубеж украинских медиков. Уезжающих навсегда. А вы, дорогие мои сограждане, останетесь с мелкими интриганами, случайно, незаслуженно ставшими вершителями ваших судеб", - резюмировал он.
Отметим, что наказу не голосования за отставку Степанова, к нардепа обратился известный кардиохирург Борис Тодуров.
Он призвал политиков уважать мнение медиков.
"Степанову удалось сделать невозможное - завоевать доверие и уважение медиков. Не умаляя заслуги многих других, но именно при Степанове мы сделали уже 13 трансплантаций сердца.
Уважаемые Народные Депутаты, завтра, нажимая кнопку, примите к сведению наше мнение. Откиньте свою "политическую целесообразность", проявите уважение к людям, которые спасают ваших родителей, ваших детей, да вас самих зачастую", - написал хирург в своем Facebook.
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