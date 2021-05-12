В штате Колорадо, США, мужчина застрелил свою девушку и пятерых ее родственников на двойном дне рождения, а затем покончил с собой, поскольку был расстроен, что его не пригласили на празднование. Об этом сообщает APnews со ссылкой на BBC.

На вечеринке присутствовали еще несколько членов семьи девушки, включая троих детей в возрасте 2, 5 и 11 лет. Они стали свидетелями убийства своих родных, но, к счастью, не пострадали.

Читайте также Стрельба в Казани: виновному грозит пожизненное заключение

Как выяснилось, за неделю до массового убийства между Теодоро Масиасом и семьей его девушки произошел конфликт. Также сообщается, что 28-летний стрелок был вспыльчивый и ревнивый.

"За этим ужасным актом стоит домашнее насилие. Когда Масиаса не пригласили на праздник, он разозлился и устроил стрельбу", - заявил на пресс-конференции начальник полиции Колорадо-Спрингс Винс Ниски.

Известно, что Масиас и его девушка Сандра Ибарра-Перес были вместе около года. Судимостей у 28-летнего мужчины не было, но были проблемы с властью и контролем, которые он и продемонстрировал во время убийства.

На месте преступления были обнаружены 17 гильз от полуавтоматического пистолета, который не принадлежал Масиасу.

Ранее мы писали о том, что в США неизвестный устроил кровавую стрельбу в казино.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.