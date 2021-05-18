Міністропад і кінець земельної епопеї. Верховна Рада спершу проголосувала останній законопроєкт з пакета земельної реформи, а потім один за одним звільнила трьох урядовців.

І якщо міністри інфраструктури та економіки Криклій та Петрашко самі були готові віддати портфелі, то головний медик Степанов - йти з посади не хотів. Як відбувалася кадрова чистка уряду в парламенті? І кого пророкують у вакантні крісла?

Нарешті вибрались із землі. До обіду нардепи активно обговорювали останній законопроєкт із земельного пакета. Про дозвіл на продаж-купівлю угідь через електронні аукціони.

Кабаченко, "Батьківщина:

Ступінь проникнення інтернету в межах всієї країни складає 50%. Фермери, які користуються інтернетом - відсоток складає 21%. Чому ви не хочете залишити компромісну форму проведення торгів? Залишити офлайнові проведення звичайних торгів?

Микола Сольський, народний депутат, "Слуга народу":

Землі в громадах виставлятись не кожен день, тому що більшість з них вже є в якійсь формі оренди. Умовно раз в рік, або раз в 3 роки підготуватись і отримати доступ до інтернету на 1 годину - це не проблема. Повірте, ми недооцінюємо фермера і їх знання сучасного способу комунікацій.

Закон все ж ухвалили. І земельна реформа готова. А ввечері взялися за кадри. В ложі уряду - прем'єр та три міністри, які готуються попрощатись з посадами. А в залі - мінус дві опозиційні фракції. Пішли, аби не брати участь у кадрових змінах. Першим на виліт - міністр інфраструктури. Звітує про досягнення на посаді.

Владислав Криклій, звільнений міністр інфраструктури:

Продовжує тривати модернізація аеропортів, розпочалося проєктування нового аеропорту у Закарпатті. У червні Одеса зможе приймати рейси.

Попри озвучені досягнення, заяву на звільнення написав сам. Тож нардепи довго не затримують і забирають міністерський портфель у Криклія. Проводжають оваціями. Не такими гучними були оплески, коли проводжали міністра економіки. Ігор Петрашко доповів про успіхи й мало не забув розказати про недопрацювання. Нардепи нагадали.

Ігор Петрашко, звільнений міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства:

Була стабілізація економіки в умовах коронакризи. З того, що поки не вдалося - більше підтримка національного виробника з іноземними інвестиціями.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Мінус 4 відсотки ВВП, дефіцит 19 мільярдів додався за ці два роки після попередньої влади, погіршення інвестклімату, "няні" є - інвесторів немає. І все це можна списувати на пандемію.

Крісло міністра економіки нардепи без вагань зробили вакантним. Та найбільш інтригуючим була відставка очільника МОЗ. Сам він заяву не писав, тому звільнити його запропонував прем'єр. І більшість нардепів - це підтримали. Хоч профільний комітет з відставкою так і не визначився.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Перемовини, закупки, домовленості постійно затягувалися та переносилися. Водночас очільник МОЗ неодноразово запевняв і президента і Кабінет міністрів і Верховну Раду, що ситуація з поставками найближчим часом вирішиться. Наразі в Україну поставлено 2.3 млн доз вакцин. Це важко назвати ефективною роботою міністра охорони здоров'я.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Я сьогодні перевіряв статистику по вакцинації. Для розуміння, за неділю - нуль вакцин в Кіровоградській області, у Запорізькій - 10, в Миколаївській 15. Ну, це вже, у мене немає аргументів - якби не дай Боже я хотів би його захищати!

І хоч темпи вакцинації, як і поставки вакцин Степанов сам називає незадовільними, все ж запевняє - не його вина.

Максим Степанов, звільнений міністр охорони здоров'я України:

Провал вакцинації стався в усьому світі. Наша країні почала вакцинацію пізніше на 2 місці. Але давайте говорити відверто - це в першу чергу політика й економіка. Виробники спочатку закривали внутрішній попит, а потім виконувати зовнішні поставки.

Та заяви міністра нікого з нардепів не вразили

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Що таке політична відповідальність - це коли політична фігура має нести відповідальність. Політична фігура - це міністр, тут політична посада.

Опозиційні фракції вважають - перестановки в кабміні нічого не змінять. Треба діяти кардинальніше.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Ідуть такі косметичні зміни. Наша позиція: уряд - який провалив все, що можна було провалити в економічному плані, який не забезпечував виконання жодних взятих на себе зобов'язань, він повинен йти у відставку весь, а не робити - там "давайте того смикнемо", того. При чому, кулуарно все там "порішали" і всю Верховну Раду говорять: ідіть, знайдіть голоси. Хто ці люди, хто вони такі? Тому це просто намагання випустити пар.

Вже у четвер на вакантні міністерські посади пропонуватимуть нових кандидатів.