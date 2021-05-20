У Черкасах рідні загиблого Сергія Пацьори вже другий рік не можуть домогтися правосуддя. Чоловіка до смерті побила компанія молодиків - про це свідчить відео з камер спостереження. Підозрювані в цьому злочині хоч і під вартою, проте суд досі не виніс їм вироку. Чому?

Майже за два роки боротьби за справедливість мати Сергія Пацьори вже виплакала всі сльози. Після загибелі сина її життя перетворилось на судову тяганину. Каже, на кожному засіданні змушена дивитись в очі убивць. А ті зухвалою поведінкою ніби демонструють, що залишаться безкарними. Жоден навіть не попросив вибачення за скоєне.

Віра та Володимир Пацьори, батьки загиблого:

Це все на очах відбувалось вагітної дружини Сергієвої. Говорять "вони не винні", все…

Сергія вбили ввечері 15 серпня 2019 року. Чотири молодики накинулась на нього та його друга з ножем. Хлопцеві завдали два смертельних поранення. Підозрюваних затримали наступного дня. Усі вони нині в СІЗО, їхні захисники клопочуть про звільнення з-під варти. Щоправда, спілкуватися з журналістами не хочуть.

Журналісти якісь такі були - не ганялись за жареним, не ганялись за падаллю гнилою. А це падаль - наш суд, получається!

Через півтора року тяганини суд нарешті дійшов до допиту свідків. Усіх чотирьох підозрюваних до зали заводять під конвоєм. Особлива пильність до братів Лук'ященків. За версією слідства, саме один з них завдав Сергієві смертельних ударів.

Першою допитують працівницю бару, в якому того вечора відпочивала компанія нападників. Жінка стверджує, що бійки не бачила. Та на відео з камер спостереження вона впізнала всіх.

Яна Чепрага, свідок:

Я пам’ятаю, що було кілька людей. Так, я бачила, що там була бійня, був мужчина ще один - високий такий, повненький такий мужчина.

Це відео - головний доказ у справі. Після ударів ножем нападники починають бити хлопця палицями та ногами, а вагітна дружина намагається його захистити. Обвинувачення вимагає для підсудних максимального покарання - довічного ув'язнення. Доказів вистачає.

Олег Ткаченко, прокурор Черкаської обласної прокуратури:

Безпосередньо ті відеоматеріали, та протоколи, у тому числі відтворення тих подій, які були, також свідки, які безпосередньо якоюсь мірою бачили процес.

Цього разу в справі допитали тільки одного свідка, решта - просто не з'явилась. Засідання перенесли на 26 травня, а обвинувачених повернули до СІЗО. Та схоже їх це не засмутило…