Це сталося! Із такої фрази почався і... закінчився тиждень для тепер уже ексміністра охорони здоров'я Максима Степанова. Хоча урядове крісло хиталося під ним - давно.

Степанову закидали насамперед провалену вакцинальну кампанію. Сам Степанов до останнього відмовлявся йти із Мінохорони здоров'я. І навіть у своїй фінальній промові у Верховній Раді заявив: "ні в чому не винен". Чи змінить медичну систему новий міністр - Віктор Ляшко? Чим, окрім Степанова, не догодили ще два міністри? І хто наступний на вихід? Кадрові пасьянси розклала - Інна Томіна.

Кабмін. Тут визначають, за якими правилами живе Україна. Відповідальний за роботу прем'єр, але якщо хтось із міністрів не ефективний втручається президент.

І ми будемо це робити поки ми не зробимо ідеальний уряд. За останній рік у деяких міністерських кабінетах очільники змінилися... тричі!

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

У них, в принципе, у многих такое чемоданное настроение. Но это их проблемы! Они знали куда шли, и знали в какое время приходили.

Цього тижня уряд знову перетасували.

Микола Давидюк, політолог:

По великому рахунку ці три жертвоприношення були зроблені, щоб завершити весну, і увійти і прожити літо. Ближче до осені логічно, що будуть продовжувати далі.

Міністерські портфелі забрали в Максима Степанова, Владислава Криклія та Ігоря Петрашка.

Володимир Фесенко, політолог:

Це рокировки. Це не звільнення за погану роботу!

Найбільш скандальним вийшло звільнення керівника Мінохорони здроров'я. Головні претензії до нього - слабка боротьба з ковідом і провалена кампанія з імунізації.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Були пробуксовки щодо запуску інфраструктури медичної, там і по кисню, по цим моментам.

Хоча сам Степанов так не вважає.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я (2020 - 2021 рр.):

Варто сказати всю правду! Провал вакцинації стався у всьому світі! До того ж ми не виробляємо вакцини і не є пріоритетною країною для поставок. На жаль.

Не спрацювався вже ексочільник Мінохоронздоров'я і з прем'єром. Це вже визнає президент.

Володимир Зеленський, президент України:

Я знаю деталі ускладнень їхніх відносин: чому і за що. В цій ситуації я був повністю на стороні прем'єр-міністра України. Чому зараз? Бо більше було неможливо було працювати в такому режимі.

Тож на цьому тлі Зеленський попросив Степанова звільнитися "по-хорошому". Але той за власним бажанням йти не схотів:

Володимир Фесенко, політолог:

Він занадто став токсичним, він набрав на себе купу проблем, купу критики і це вже створювало проблеми 7,99 занадто він став відходити від контролю, занадто захопився самопіаром. Різні джерела подейкують, що останньою краплею, яка й обумовила рішення про остаточне звільнення Степанова, це те що він перебрав на себе славу узгодження по вакцині "Пфайзер". Домовлявся про це президент, а Степанов почав розповідати, що це його заслуги і це не сподобалось ОП.

Та вакантним крісло головного медика було недовго. Степанова замінив його ж підлеглий - Віктор Ляшко.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

В політиці повинен залишатися хоча б один Ляшко. Але давайте скажемо відверто, частково він теж відповідальний за те, що відбувається у нас з боротьбою по коронавірусу, за вакцинацію, за тестування.

Та Ляшко обіцяє максимально пришвидшити щеплення. І результат обіцяє за сто днів. За цей час вколоти мають 5 мільйонів українців.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Ми зробимо все, щоб українці могли вакцинуватись, працювати і подорожувати.

Але чи виконає він таку сміливу обіцянку? Бо до кінця літа новому міністру треба знайти 10 мільйонів доз дефіцитної у світі вакцини.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Степанова как раз и погубили вот такие обещания, когда он говорил - 10 числа вакцина прилетит все ее будем встречать, десятого она не прилетает.

Микола Давидюк, політолог:

Треба зараз не міняти прізвища у міністерстві, а треба все-таки почати змінювати саму систему медицини. Тому що все ж таки міняйте Ляшка... Кеннеді, але тут же не зміниться. Треба міняти систему.

Обіцяє зрушення в системі - принаймні новий очільник Мініфраструктури - Олександр Кубраков. Він стає до роботи замість Криклія. Досі керував "Укравтодором" і фактично завідував тим, чим пишається президент - Великим будівництвом.

Олександр Кубраков, міністр інфраструктури України:

Україна отримала рекордну кількість оновлених доріг. До минулого року ніхто не міг повірити, що в Україні можуть бути гарні дороги і це досягнення важко заперечити, бо новими дорогами їздять.

Ще Кубраков обіцяв узятися за аеропорти, внутрішні авіаперевезення та Укрзалізницю. Те, з чим у карантинний рік не впорався попередник.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Людям надо оставлять то, что можно потрогать руками - дороги, мосты. Трамп там стену оставлял, Гувер дамбу и так далее. Много вопросов по железной дороге, много вопросов по монополистам в авиасообщении по финансированию и так далее.

На Банковій до Криклія багато нарікань не мають. Тому скоро він отримає нову посаду в команді, каже президент. Щоправда, без уточнень, яку саме. Не прощаються і зі звільненим міністром економіки Ігорем Петрашком. Попри те, що йому закидають провалену роботу з трейдерами і цінами на пальне, він координуватиме... земельну реформу!

Володимир Зеленський, президент України:

Земельна реформа - там важливий момент зрощення. Я вважаю, що він професіонал у цьому напрямку, а тому дуже допоможе

Підсилить уряд і головний фіскал Олексій Любченко. У податковій він боровся з так званими "скрутками ПДВ". Його хвалять за перевиконаний план надходжень до бюджету. А посада першого віцепрем'єра робить Любченка другою людиною в уряді після Шмигаля.

Володимир Фесенко, політолог:

Поки що, йдеться лише про роль, як я б сказав робочої конячки. І тут потрібен талановитий досвідчений менеджер, який би знав що робити і як робити і навів би лад і в урядовому господарстві і в господарстві Мінекономіки.

Та ці кадрові ротації - можуть бути не останніми. Хто наступний?

Володимир Фесенко, політолог:

За різними джерелами є претензії до міністра фінансів і він теж знаходиться в різних списках на можливе звільнення.

Борис Тізенгаузен, політтехнолог:

Кстати не каждое министерство может показать какую-то локомотивную тему. Например, мы вообще видели в глаза, например, министра ветеранов? Какие там вообще инициативы? Что там происходит? Мы часто видим министра культуры Ткаченко. Потому что он понял, что никто ему не поможет, кроме самого себя. Нужно брать какие-то направления - "Большая реставрация" еще что-то и показывать их.

Добре зараз себе рекомендує і Мінцифри, бо трансформують тяжку машину держуправління, розвивають для людей електронні послуги в "Дії" і проводять у села інтернет.

Микола Давидюк, політолог:

Вони стали такими світоглядними драйверами змін цього Кабміну. Це окрема структура, яка, яка увійшла в усі інші Міністерства. Вони почали міняти систему, з'єднувати бази даних, міняти документообіг, вони почали виводити країну технологічно. Ну, скажімо так, ми обігнали більшість країн Європи, тобто вони до нас вже приглядаються.

До слова, цей уряд чи не єдиний за останні роки, в якому немає посадовців із приростком в.о.