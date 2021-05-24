Американский актер Кевин Спейси получил роль в итальянском фильме "Человек, который нарисовал бога" ("Lʼuomo Che Disegno Dio"), сообщает ABC News.

Съемки в картине, режиссером которой будет Франко Неро, станут первой работой Спейси в кино после того, как несколько лет назад его обвинили в сексуальных домогательствах.

"Я счастлив, что Кевин согласился участвовать в моем фильме. Я считаю его великим актером и не могу дождаться начала съемок", - заявил Франко Неро. Сам Кевин Спейси пока участие в новом проекте никак не прокомментировал.

Франко Неро известен в первую очередь как актер, снимавшийся в итальянских "спагетти-вестернах". В качестве режиссера он снял два фильма, один из которых короткометражный. В фильме также снимется Ванесса Редгрейв - супруга Неро.

В 2017 году несколько человек обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Первым против него выступил актер Энтони Рэпп. Он утверждал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, 26-летний Спейси попытался заняться с ним сексом. Из-за обвинений Кевин Спейси публично объявил о своей гомосексуальности.

Близкие ко мне люди знают, что на протяжении всей жизни у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Я любил мужчин и у меня были романтические встречи с ними, и теперь я выбираю продолжить жить как открытый гей.

В домогательствах и насилии Спейси обвинили в общей сложности больше 30 мужчин, но только одно дело дошло до суда. На процессе актер заявил о своей невиновности, а его адвокату удалось доказать, что между мужчинами происходил "взаимный флирт", а заявитель "придумывал и преувеличивал подробности истории". В итоге суд закрыл дело.

Несмотря на это, карьера Спейси была разрушена: его сняли с главной роли в сериале "Карточный домик", вырезали из фильма "Все деньги мира" и лишили премии "Эмми".

Ранее сообщалось, что брат Кевина Спейси рассказал шокирующую правду об актере.