До Чемпіонату світу ще цілий рік

Повернутися до еліти світового хокею намагається українська національна збірна. Нині спортсмени готуються до Чемпіонату світу. Змагання відбудуться за рік, але тренування - в самому розпалі. На льоду сьогодні працювала Ксенія Барвіненко.

Понад рік вони не збиралися разом на одній арені.

Пандемія Ковіду, яка поставила на паузу весь світ, зачепила й українських хокеїстів. Два світові чемпіонати - оминули наших спортсменів, тож нині хокеїсти надолужують згаяний час.

Сергій Бабинець, нападник збірної України з хокею:

Немножко мы кондицию растеряли, но сейчас очень хорошие тренировки и я уверен, что к турниру мы подойдем в полной боевой готовности.

До Чемпіонату світу ще цілий рік, тож підготовку команди поки що перевіряють на локальних змаганнях. Кілька днів тому наша збірна повернулася з турніру зі Словенії.

Вадим Шахрайчук, головний тренер національної збірної з хокею:

Нам нужен сильный чемпионат, нам не нужны никакие войны, нам нужно взаимопонимание между клубами, между лигой, эта поездка показала, что у нас есть очень сильная молодежь, я доволен как они влились в команду, как они выступили в Любляне, поэтому все-таки больше оптимизма, я думаю, что в следующем году у нас будут большие шансы.

Та поки що наші в хвості турнірної таблиці. Уболівальники впевнені: усе через згаяний час, адже роками хокей був покинутий на призволяще.

Ігор Вокалюк, адміністратор хокейної команди:

У нас очень много упущено, те команды, допустим Венгрия, Румыния, те которых мы обыгрывали, которым по 15 голов забивали, с ними граем почти на равных, и даже и проигрываем, очень большой провал.

Щоб повернути вітчизняному хокею колишню славу, у профільній федерації розробили масштабний план розбудови хокейної інфраструктури, щоб вийти на лід мали змогу всі бажаючі.

Георгій Зубко, президент Федерації хокею України:

Це програма будівництва льодових палаців по всій Україні за три чотири роки покрити всю Україну спортивною інфраструктурою, щоб була змогу займатися у всіх регіонах. Це коливається десь в межах 100-120 млн доларів на ту програму яку ми пропонуємо державі. ця програма налічує близько 30 льодових палаців, різного типу.

У Федерації впевнені - чемпіонів потрібно ростити змалечку, тож закликають батьків активніше віддавати дітей у хокейні секції.

Георгій Зубко, президент Федерації хокею України: