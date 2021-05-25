"Неприхованою зневагою міжнародних норм" назвав дії Мінська президент США Джо Байден. І доручив "вжити заходів". А от яких саме? На які санкції та обмеження щодо Лукашенка може піти Білий дім, і що стримує Америку?

Конгресмени та Держдеп висловилися практично відразу, щойно літак змусили сісти у Мінську. Але майже добу після інциденту і у самих Штатах, і у світі, чекали реакції саме з Білого дому - щоб за її тональністю зрозуміти, наскільки жорстко відреагує команда Байдена. І напередодні ввечері заяву Президента розіслали пресі, ось вона.

Байден називає інцидент "неприхованою зневагою міжнародних норм".

Я приєднуюся до багатьох закликів щодо міжнародного розслідування для з'ясування усіх фактів цієї справи. Я вітаю новину про те, що Європейський Союз закликав до цілеспрямованих економічних санкцій та інших заходів і попросив мою команду розробити відповідні варіанти притягнення винних до відповідальності.

США засуджують дії Мінська; йдеться про те, що відеозапис, на якому з'явився Протасевич, був, імовірно, зроблений під примусом. Втім, поки жодної конкретики щодо покарання для Лукашенка.

Але воно точно буде, - заявляють у Вашингтоні, повідомляючи про телефонну розмову радника з нацбезпеки Джейка Саллівана з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, під час якої чиновник назвав примусову посадку літака "нахабною та небезпечною".

Пан Салліван чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати в координації з ЄС та іншими союзниками та партнерами притягнуть режим Лукашенка до відповідальності.

Що саме робитимуть - конкретні дії та обмеження визначити доручити Держдепу. Його очільник, Тоні Блінкен, уже дзвонив керівнику німецького МЗС - узгоджував реакцію. Очікується, що для "Бєлавіа" (як і у Європі) також обмежать польоти до Штатів; лунають навіть пропозиції точкових персональних санкцій проти білоруських чиновників - такого собі "списку Протасевича" - за аналогією зі "списком Магнітського". Але поки все це лише у планах.