Лідери Євросоюзу погодили санкції проти Білорусі. Для білоруської авіакомпанії "Белавіа" закривають європейські аеропорти, а європейським перевізникам рекомендовано не літати над цією країною.

Цей саміт лідери країн Євросоюзу планували присвятити обговоренню відносин з двома сусідами, які останнім часом завдають найбільше клопотів - Росією та Великою Британією. Та перехоплення літака Ryanair у Мінську заради арешту опозиціонера стало таким шоком для європейських політиків, що Білорусь перебрала на себе всю увагу.

Ангела Меркель, канцлерка Німеччини:

Ми побачили, що відбулася вимушена посадка, і це призвело до арешту білоруського опозиційного активіста Романа Протасевича, і його потрібно негайно звільнити. Те ж саме стосується його партнерки Софії Сапеги. Усі інші пояснення цієї посадки літака Ryanair абсолютно непереконливі.

Лідери розпочали обговорення пізно ввечері у понеділок. Позицію щодо Білорусі погодили без суперечок і дуже швидко.

Шарль Мішель, президент Ради ЄС:

Це загроза безпеці цивільної авіації. Це загроза міжнародній безпеці. Саме тому 27 глав держав і урядів без затримок та з упевненою твердістю домовились засудити те, що сталося, і вимагати негайного звільнення Романа Протасевича та Софії Сапеги.

Самим лише висловленням занепокоєння європейські лідери не обмежилися. Вони погодили рішення розробити новий пакет санкцій - як проти учасників операції, так і секторальних економічних обмежень, які б вдарили по режиму Александра Лукашенка.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Це атака на свободу слова і напад на європейський суверенітет. Ця обурлива поведінка вимагає рішучої відповіді. Тому Європейська рада вирішила, що будуть уведені додаткові санкції проти осіб, які брали участь у викраденні. І цього разу також проти підприємств та суб'єктів господарювання, які фінансують цей режим.

Окремо взялися за білоруську авіагалузь. Компанії "Белавіа" фактично забороняють використовувати авіапростір Євросоюзу. Як транзитом, так і для рейсів до аеропортів ЄС. Відповідну юридичну заборону Рада ЄС має ще розробити та ухвалити, проте рішення уже погоджене усіма країнами-членами. Водночас літати над Білоруссю європейським перевізникам забороняти не будуть, але не радять.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Білорусь використала свій повітряний простір для того, щоб здійснити акт державного піратства. Тому більше не можна гарантувати безпеку польотів над Білоруссю.

І цю рекомендацію уже взяли до уваги основні європейські авіалінії. Окрім латвійської AirBaltic та угорської Wizz Air, які стали оминати Білорусь ще в понеділок, це і німецька Lufthansa, французька AirFrance та нідерландська KLM.