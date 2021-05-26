Українським авіакомпаніям заборонено літати над Білоруссю [ Редактировать ]
Цієї ночі Україна припинила повітряне сполучення з Білоруссю. Ба більше - вітчизняним авіакомпаніям ще й заборонили літати над сусідньою країною.
Примусову посадку літака рейсу "Афіни - Вільнюс" українські урядовці назвали порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
Посольство Білорусі з реакцією не забарилося - направило українському МЗС ноту протесту: мовляв, білоруську сторону таке рішення здивувало. У МЗС відповіли: крок вимушений - заради безпеки українських громадян.
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На заборону вже відреагували в білоруському посольстві і направили вітчизняному МЗС ноту протесту. Мовляв, їх здивувало таке рішення. У МЗС відповіли - це вимушений крок заради безпеки українських громадян
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