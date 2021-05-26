Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опасается, что газопровод "Северный поток-2" станет "инструментом шантажа" со стороны России. Он надеется, что позиция США позволит остановить строительство газопровода.

Об этом Моравецкий заявил по итогам саммита Совета Европы о взаимоотношениях между Евросоюзом и Россией, сообщает Polska Agencja Prasowa.

Он отметил, что дискуссия относительно угроз со стороны России будет продолжена на июньском саммите ЕС.

"Я подчеркиваю с особой силой, насколько этот инструмент является опасным в масштабах Европы, а также в масштабах всего мира. Я все еще надеюсь, что американская позиция также приведет к тому, что этот газопровод не будет достроен. Это важно, потому что он может быть инструментом шантажа", - подчеркнул Моравецкий.

Ранее сообщалось, что регулятор Германии разрешил укладку труб российского газопровода "Северный поток -2" на участке в немецкой экономической зоне.

Также мы писали о том, что США ввели санкции против судов "Северного потока-2". В частности, в санкционном списке значатся "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", а также 13 российских судов, участвующих в реализации проекта.

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