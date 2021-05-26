Затриманий білоруський журналіст Романа Протасевич знаходиться у СІЗО, а його колеги заявляють про погрози. Через це ЄС та Сполучені Штати готують нові санкції проти режиму Лукашенка, проте поки що від обмежень страждають лише звичайні громадяни.

Останній рейс з Києва до Мінська відбув напередодні ввечері з Борисполя. Білоруська столиця для українців була транзитним пунктом дорогою до Росії, а з Білорусі, навпаки, щотижня по кілька тисяч пасажирів літали до Києва.

Марина, пасажирка:

Очень разочарована, потому что сама я родом из Украины, приходится часто летать, чтобы проведывать родных, побывать на родине. В связи с этой ситуацией наворачиваются слезы, потому что у простого населения просто появляется больше проблем.

Понад десять європейських країн, а також Сінгапур, заборонили польоти для "Бєлавіа". Для білоруського національного перевізника, кажуть, експерти, це, безумовно, спричинить суттєві втрати. Лише за минулий рік через пандемію збитки "Бєлавіа" склали 36 мільйонів доларів. Низка авіакомпаній також призупинили транзит через Білорусь, відтак гроші недоотримає і місцева служба аеронавігації.

Додаткові санкції проти Білорусі готують у Вашингтоні, а Євросоюз напередодні обговорював заморозку активів, обмеження на поїздки і навіть відключення країни від міжнародної платіжної системи SWIFT. Але низка експертів давно каже, що секторальні санкції навряд чи змінять політику Лукашенка - навпаки, лише більше зближатимуть його з Москвою:

"Священний Грааль" білоруської політики - російська допомога. Які б санкції ЄС зараз не ввів проти Мінська, вони не стануть фатальними для білоруської влади.

Денис Мельянцов, кординатор експертної ініціативи "Мінський діалог":

Санкції триватимуть, допоки білоруська влада не звільнить усіх політв'язнів. Колеги затриманого журналіста Романа Протасевича повідомляють про погрози, його адвокатка заявляє, що її не пускають до підзахисного. Про допомогу просять батьки і самого Романа, і його дівчини Софії, яку також затримали на рейсі з Афін.

Анна Дудіч, мати Софії Сапеги:

Моя дочь обычная студентка Европейского университета Вильнюса. Это была обычная совместная поездка на отдых. Она должна выстоять, я в этом уверена, она человек-стержень.

Наталія Протасевич, мати Романа Протасевича:

Ну, пожалуйста, мир! Ну, встаньте, помогите, я очень вас прошу, потому что они его убьют!

Ще одній журналістці телеканалу "Белсат", Аріні Маліновській, погрожують попри те, що вона виїхала до України. Слідчий з Білорусі телефоном повідомив дівчині, що її родичів затримають, доки вона не повернеться у Білорусь для допиту.

Таких як Аріна, журналістів та активістів, Лукашенко вважає екстремістами, а Захід традиційно звинувачує у спробах скинути його режим. Натомість білоруські опозиціонери Світлана Тихановська та Павло Латушко закликають прихильників "зупинити терор" і анонсували нову фазу тиску на Лукашенка. Обговорюють не тільки міжнародні зусилля, а й партизанський рух у самій Білорусі.

Щоправда, більшість самих опозиційних політиків досі за кордоном.