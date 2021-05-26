Небо для білоруських літаків закрила ціла низка країн Європи. І поки ЄС та Сполучені Штати, обмірковують, як покарати режим Лукашенка, сам Лукашенко робить гучні заяви.

Про що говорить? І що відбувається в самій Білорусі?

Ось так виглядає траєкторія польоту рейсу "Бєлавіа" Мінськ-Барселона. Літак повернувся у пункт вильоту, оскільки Польща і Франція закрили для білоруського перевізника свій повітряний простір. Так само вчинили ще з десяток європейських країн і Сингапур.

І про повітряну блокаду, і про те, що їй передувало затримання літака "Раянейр" сьогодні коментував Олександр Лукашенко на зустрічі з депутатами. Спершу він заявив, що в усьому винне... палестинське угруповання ХАМАС. Говорив про те, що літак посадили в Мінську через загрозу теракту.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020):

Сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии. Причем сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. ХАМАС, не ХАМАС - это сегодня не имеет значения. В районе полета, к вашему сведению, расположена атомная станция. Близи ее и произошел разворот этого самолета.

Мовляв, коли отримали сигнал про мінування, аеропорти у Львові, Києві, Варшаві та Вільнюсі відмовилися прийняти літак "Раянейр", - таке заявив Лукашенко. Реакція "Украероруху" була миттєвою: із жодних джерел подібної інформації не надходило.

Щодо затриманого Романа Протасевича, позиція Лукашенка незмінна - його він назвав терористом, а його організацію екстремістською. Роман перебуває у СІЗО. На два місяці закрили і його дівчину, яка летіла разом з ним - Софію Сапегу.

Ось це відео нібито її зізнання оприлюднили напередодні.

Софія Сапега:

23 05 2021 года летела в одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором телеграмм канала "Черная книга Беларуси", которій публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

Батьки і Романа, і Софії впевнені: відеозізнання зроблені під примусом. Напередодні батько Романа Протасевича заявив, що його сина піддали тортурам і зламали ніс. А ось що сьогодні сказали матері затриманих.

Анна Дудіч, мати Софії Сапеги:

Моя дочь обічная студентка европейского университета вильнюса. Єто біла обічная совместная поездка на отдіх. Она должна вістоять, я в єтом уверена, она человек-стержень.

Наталія Протасевич, мати Романа Протасевича:

Ну пожалуйста, мир. Ну встаньте, помогите, я очень вас прошу, потому что они его убьют.

Євросоюз та США ще розмірковують щодо санкцій проти режиму Лукашенка. Білоруські опозиціонери Світлана Тихановська та Павло Латушко закликають прихильників "зупинити терор". Вони теж записали відео.

Мы должны быть готовы действовать...

Щоправда, більшість самих опозиційних політиків досі за кордоном. А в самій Білорусі триває переслідування інакодумців.