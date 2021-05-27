Румуни продадуть з аукціону літак Чаушеску [ Редактировать ]
У Румунії виставляють на аукціон приватний літак страченого диктатора Ніколае Чаушеску.
Частина національної спадщини країни. Його збудували у 80 за британською ліцензією. Спочатку борт виконував рейси Бухарест-Тімішоара, згодом ним літав сам глава держави. Стартова ціна літака 25 тисяч євро.
Чаушеску був відомий пристрастю до розкоші і помпезності. Його особисті речі раніше вже розпродавали з молотка, а будинок відкрили для публіки як музей.
Георге Міріка, колишній пілот:
На той час, у вісімдесятих, цей літак був технологічною короною румунського флоту. У більшості комуністичних країн були радянські облавки, а ми мали ще й "Ромбак". Нині його не можна експлуатувати, оскільки потрібна заміна двигунів - вони надто гучні. Також сплив термін придатності й решти деталей.
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