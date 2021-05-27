Украинского судью Николая Чауса сняли с международного розыска Интерпола. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении журналистов.

Как сообщается, в апреле этого года Комиссия по контролю файлов Интерпола решила удалить так называемую "красную карточку" Чауса, то есть фактически снять его с международного розыска.

Причиной вроде бы стала проверка комиссии по жалобе Чауса, которая установила, что размещение данных о нем не соответствовало правилам.

В письме Интерпола от 7 мая подтвердили удаление информации о Чаусе.

При этом в НАБУ заявили, что пока процедура экстрадиции продолжается, и решение Интерпола не повлияет на следствие.

Ранее сообщалось, что двух украинцев экстрадировали из Чехии в США.