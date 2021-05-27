Интерпол снял судью Чауса с международного розыска [ Редактировать ]
Украинского судью Николая Чауса сняли с международного розыска Интерпола. Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на документы, которые есть в распоряжении журналистов.
Как сообщается, в апреле этого года Комиссия по контролю файлов Интерпола решила удалить так называемую "красную карточку" Чауса, то есть фактически снять его с международного розыска.
Причиной вроде бы стала проверка комиссии по жалобе Чауса, которая установила, что размещение данных о нем не соответствовало правилам.
В письме Интерпола от 7 мая подтвердили удаление информации о Чаусе.
При этом в НАБУ заявили, что пока процедура экстрадиции продолжается, и решение Интерпола не повлияет на следствие.
Ранее сообщалось, что двух украинцев экстрадировали из Чехии в США.
по теме
Переговоров ТКГ (Трехсторонней контактной группы) по мирному урегулированию на Донбассе больше не будет в Минске
В Федеральной службе безопасности России назвали причину наращивания войск возле украинской границы
"Подробности" расскажут, какие купальнике в моде на этот пляжный сезон
Ученые, финансируемые British Heart Foundation, показали, как молекула, обнаруженная в красном вине, вызывает снижение давления
Делать прививку второй дозой начали в мае