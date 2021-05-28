В субботу, 29 мая на стадионе "Арена Львов" начнется вакцинация от коронавируса. Прививки получат те люди, которые зарегистрировались через приложение "Дія" и находятся в списке ожидания.

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.

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Он отметил, что в первую очередь вакцину получат люди старше 60 лет. В течение выходных две бригады будут работать до обеда (10:00-15:00), остальные две - после обеда (15: 00-19: 00).

Прививки будут проводить вакциной китайского производства CoronaVac. За выходные планируют вакцинировать более тысячи человек.

Проведение прививок лиц из приложения "Дія" в Центрах вакцинации в выходные дни стартует пока в трех городах Украины - во Львове, Киеве и Одессе.

Ранее сообщалось, что COVID-вакцинацию в Украине завершили более 100 тысяч человек.

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