На футбольном стадионе "Арена-Львов" планируется открыть центр иммунизации населения от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий после совещания с главой Минздрава Виктором Ляшко.

По словам руководителя ОГА, "Арена-Львов" является наиболее подходящим местом для открытия подобного рода центров, которые соответствуют рекомендациям Министерства здравоохранения Украины.

Сейчас речь шла о том, чтобы создать такой центр на стадионе Арена Львов. Этот объект больше всего соответствует рекомендациям министерства для обустройства центров.

Отмечается, что открытия центра иммунизации позволит гражданам, которые записались в очередь на прививку, в частности через приложение "Дія", вовремя получить вакцину. Для того, чтобы реализовать такой проект, нужно урегулировать ряд организационных вопросов, в первую очередь это касается кадрового обеспечения работы центра. Также на рассмотрении у ОГА сейчас находится вопрос о материальном обеспечении центра всем необходимым оборудованием.

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