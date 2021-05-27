В Украине завершили вакцинацию от коронавируса 107 524 человек. Делать прививку второй дозой начали в мае.

Так, 15 131 человек привит против COVID-19 за сутки 26 мая 2021 года. Одну дозу получили 4 998 человек, полностью иммунизированные - 10 133 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 992 191 человек, из них получили 1 дозу - 992 189 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 107 524 человека (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 099 713 прививок.

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