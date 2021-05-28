Туреччина випробовує власні вакцини від коронавірусу [ Редактировать ]
У Туреччині триває випробування власних вакцин від коронавірусу. Перші дві фази пройшли успішно. Для другого етапу знадобляться з півтисячі добровольців. А у заключному візьмуть участь 10 тисяч охочих у майже 40 центрах по всій країні.
Загалом випробовують 7 розробок турецьких науковців, одна з яких для назального застосування. До випробувань у якості добровольця долучився міністр промисловості Туреччини Мустафа Варанк.
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