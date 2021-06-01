Компанія Ілона Маска SpaceX виведе на орбіту український супутник "Січ" [ Редактировать ]
Компанія Ілона Маска SpaceX у грудні виведе на орбіту український супутник "Січ". Відповідну угоду уклало Конструкторське бюро "Південне".
Стартуватиме апарат з майданчика компанії SpaceX у США за допомогою ракетоносія Falcon-9. Запуск цього супутника допоможе посилити державну безпеку, - наголосили в уряді. Нині "Січ" готують до польоту.
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