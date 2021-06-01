В понедельник, 1 июня, во всем мире отмечают День защиты детей. Праздник призван с одной стороны напомнить всему миру о необходимости беречь подрастающее поколение, защищать детство всех ребят на планете от горя и утрат. А с другой - подчеркнуть важность семейных ценностей. Podrobnosti.ua собрали лучшие поздравления в стихах, картинках и в прозе.

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На планете есть цветочки,

Всех их нужно поливать,

А есть дети-ангелочки,

Нам их нужно защищать!

И пусть детские улыбки,

Как фонарики, горят,

А все взрослые ошибки,

Кто постарше, устранят!

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Дети - цветы нашей жизни, наше будущее и наше настоящее. Разве можно представить себе жизнь без Петь и Анечек, без их тысячных почему? На душе становится радостно от детского смеха. Дети - продолжение нас. И так хочется, чтобы их детство было беззаботным, спокойным и мирным. Сегодня замечательный праздник. Мы поздравляем всех детей, желаем им огромного счастья, крепкого здоровья, весёлой жизни. Пусть Господь всегда хранит их от бед и зла. Дай Бог всем детям планеты радужного детства, безоблачного неба над головой.

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С днем защиты ребятишек

Вас хочу поздравить,

Чтобы теплые слова

На душе оставить!

Пусть растут на радость детки,

Будут пусть послушны,

А еще - всегда здоровы

И великодушны!

Чтобы умненькими были,

Старших уважали,

Малышей, животных, птиц

Чтоб не обижали!

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В День защиты детей я хочу поблагодарить всех матерей, которые заботятся о своих детках. Всех отцов, которые защищают их и берегут их сон. Всех бабушек и дедушек, которые любят своих внуков без ума. Вы святые люди, и я хочу поздравить вас с этим замечательным, настоящим и благородным праздником.

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1 июня - праздник всех детей.

Ярко светит солнышко

На планете всей.

Дети - цветы жизни,

Дети - наше все!

Поздравляем, милые,

С вами так тепло.

Вам желаем счастья,

Радости в глазах.

Нет созданий краше,

Очень любим вас!

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1 июня - лето наступило,

Детям всей планеты праздник подарило.

Пусть всегда здоровы будут детки наши,

Ведь улыбки детской нет на свете краше.

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