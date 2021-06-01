День защиты детей: душевные поздравления в стихах и открытках [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июня, во всем мире отмечают День защиты детей. Праздник призван с одной стороны напомнить всему миру о необходимости беречь подрастающее поколение, защищать детство всех ребят на планете от горя и утрат. А с другой - подчеркнуть важность семейных ценностей. Podrobnosti.ua собрали лучшие поздравления в стихах, картинках и в прозе.
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На планете есть цветочки,
Всех их нужно поливать,
А есть дети-ангелочки,
Нам их нужно защищать!
И пусть детские улыбки,
Как фонарики, горят,
А все взрослые ошибки,
Кто постарше, устранят!
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Дети - цветы нашей жизни, наше будущее и наше настоящее. Разве можно представить себе жизнь без Петь и Анечек, без их тысячных почему? На душе становится радостно от детского смеха. Дети - продолжение нас. И так хочется, чтобы их детство было беззаботным, спокойным и мирным. Сегодня замечательный праздник. Мы поздравляем всех детей, желаем им огромного счастья, крепкого здоровья, весёлой жизни. Пусть Господь всегда хранит их от бед и зла. Дай Бог всем детям планеты радужного детства, безоблачного неба над головой.
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С днем защиты ребятишек
Вас хочу поздравить,
Чтобы теплые слова
На душе оставить!
Пусть растут на радость детки,
Будут пусть послушны,
А еще - всегда здоровы
И великодушны!
Чтобы умненькими были,
Старших уважали,
Малышей, животных, птиц
Чтоб не обижали!
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В День защиты детей я хочу поблагодарить всех матерей, которые заботятся о своих детках. Всех отцов, которые защищают их и берегут их сон. Всех бабушек и дедушек, которые любят своих внуков без ума. Вы святые люди, и я хочу поздравить вас с этим замечательным, настоящим и благородным праздником.
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1 июня - праздник всех детей.
Ярко светит солнышко
На планете всей.
Дети - цветы жизни,
Дети - наше все!
Поздравляем, милые,
С вами так тепло.
Вам желаем счастья,
Радости в глазах.
Нет созданий краше,
Очень любим вас!
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1 июня - лето наступило,
Детям всей планеты праздник подарило.
Пусть всегда здоровы будут детки наши,
Ведь улыбки детской нет на свете краше.
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