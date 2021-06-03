За Протасевичем стежили російські агенти - про це повідомляє американський ресурс Vice World News, з посиланням на джерело в Міністерстві внутрішніх справ Греції.

В Афінах зазначають: камери зовнішнього стеження зафіксували, що Романа Протасевича та його дівчину "вели" в готелі та в аеропорту. За даними грецьких правоохоронців, це були агенти з російськими паспортами і діяли вони від імені Білорусі.

До слова, з примусово посадженого літака зійшло троє громадян Росії. Хто такі - ні в Мінську, ні в Москві не пояснили. Сам Протасевич перед посадкою на рейс писав другові, що в аеропорту за ним стежили.