Один з найбагатших людей на планеті засновник Amazon Джефф Безос полетить у космос. У мандрівку до орбіти мільярдер вирушить 20 липня на космічному кораблі New Shepard.

Апарат розробила компанія Безоса Blue Origin. Це буде перша пілотована туристична місія до зірок. Як зізнався сам підприємець, мріяв про таку подорож з п'яти років.

Компанію Безосу складе його рідний брат. Ще одне місце на кораблі розіграють на онлайн-аукціоні. Нині за квиток готові дати 2 мільйона 800 тисяч доларів.