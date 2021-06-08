Шестеро загиблих, шалені збитки - і жодних компенсацій. Через шість років після вибуху нафтобази під Васильковом постраждалі так і не отримали виплат від винуватців. Родичі загиблих кажуть: компанія-власник навіть не вибачилася.

Чи зробили висновки хоча б чиновники? І чому експерти стверджують, що повторення трагедії - лише питання часу?

Техногенна катастрофа, яка забрала життя шести людей.

8 червня 2015 року, нафтобаза під Васильковом. О пів на шосту вечора там загорівся резервуар з пальним обсягом 800 квадратних метрів - і це стало техногенною катастрофою. Чорні стовпи диму стояли на околицях Києва тиждень. Двоє працівників бази загинули - щойно спробували загасити вогонь самостійно. Пожежників викликали аж через півтори години, коли полум'я охопило вже кілька резервуарів. Боротьба з пожежею на нафтобазі тривала 8 діб, і коштувала життя чотирьох вогнеборців...

Петро - один з пожежників, який тоді працював на об'єкті.

Петро, пожежник:

Що я побачив - горять ємкості, горить нафтобаза. Там вже було велике охоплення території.

Чоловік ледь вижив у тому пеклі. Значні опіки, тривале лікування і реабілітація.

Петро, пожежник:

Одна з ємкостей - вибухнула. Перенагрілася. І отримав опіки - 60 відсотків. Компенсації ніякої не отримав. БРСМ нічого не давала.

З жахом ті події згадують і мешканці найближчих до нафтобази будинків.

Ольга, жителька села Крячки:

Капав чорний дощ й хата була вся чорна. У нас берізки всі попропадали, осталося дві штуки. Вони всі крутилися. Зрештою, було страшно. З їх сторони ніхто не приїжджав, не питав "чи може якась допомога потрібна". Ні, у нас взагалі ніхто нічого не питав.

Руслан, колишній працівник нафтобази:

Там була повна база забита. Ну, "БРСМ". Ви що, не знаєте, що таке "БРСМ"? Вони ж там робили всі ці двіженія. Мішали, да там. Качали, десь прорвало шланг. Ну і почало бігти десь.

Про те, що на нафтобазі, яка належала компанії "Побутрембудматеріали" і входить до мережі "БРСМ-Нафта" - пальне не просто зберігали, а змішували - ще у 2015 році встановили правоохоронці.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України:

Во время допроса сотрудников предприятия установлено, что работы проводились без соблюдения правил безопасности, внимание, - путем смешивания бензина различных октановых чисел.

Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95":

Первопричиной пожара на нефтебазе является производство фальсификата. Эти продукты, они приезжают, ложатся в разные резервуары. И потом с помощью насосов в одном из резервуаров происходит смешение этих компонентов в пропорциях. Тем самым, производится фальсификат - низкокачественный бензин.

Експерти ринку заявляють: кожен п'ятий літр бензину в Україні продають нелегально, а виготовляють - так само, як і тоді - на нафтобазі у Василькові.

Юрій Чорнобривець, директор Інституту споживчих експертиз:

Ми бачимо зараз ситуацію, коли досить багато фальсифікату виливається на ринок. Звичайно, це все виробляється якимось напівкустарним способом на міні-НПЗ, або в якихось нафтобазах бодяжиться.

Сергій Федоренко, директор з комерційних питань "Укргазвидобування":

Міні-НПЗ - це об'єкти виробництва нафтопродуктів, які не називаються нафтопродуктами, в більшості і не сплачують за це податки. Податки - це великі обсяги. Це, приблизно 350 доларів за тонну бензину. В річному обсязі, недонадходження податків, акцизу та ПДВ - це, приблизно, 3,5-4 млрд гривень.

І таких "тіньових", напівлегальних нафтопереробних заводів в Україні щонайменше 25. І працюють вони не перший рік.

Сергій Куюн, директор ТОВ "Консалтингова група А-95":

Все осталось тем же. Мы тогда видели потоки непонятных веществ, компонентов на нефтебазу в Василькове. Сегодня эти компоненты идут на нефтебазу в Переяславском, компании "БРСМ". Они идут на мини-НПЗ в Гадячи, компании "БРСМ". Все тоже самое.

До речі, пожежа на нафтобазі під Васильковим для "БРСМ-НАФТА" - не перша. За рік до цієї трагедії, вибух стався на АЗС у Переяславі. Тоді теж загинуло шестеро людей. І там їхні родичі теж уже сьомий рік чекають на притягнення до відповідальності винуватців.