Государственный секретарь США Этони Блинкен отреагировал на удивление президента Украины Владимира Зеленского решением властей США по санкциям против строительства "Северного потока-2". Об этом Блинкен сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

По его словам, Украина была предупреждена о решении США.

"Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, что касались трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была", - заявил Блинкен.

Из интервью Axios Зеленский узнал, что Белый дом рассматривал возможность пригласить его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом в его саммита с президентом России Владимиром Путиным. Решение изменили после смены руководства "Нафтогаза".

Ранее сообщалось, что Блинкен оценил возможность вступления Украины в НАТО.