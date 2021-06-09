"Мы предупреждали Украину о решении по "Северному потоку-2" - Блинкен [ Редактировать ]
Государственный секретарь США Этони Блинкен отреагировал на удивление президента Украины Владимира Зеленского решением властей США по санкциям против строительства "Северного потока-2". Об этом Блинкен сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
По его словам, Украина была предупреждена о решении США.
"Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, что касались трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была", - заявил Блинкен.
Из интервью Axios Зеленский узнал, что Белый дом рассматривал возможность пригласить его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом в его саммита с президентом России Владимиром Путиным. Решение изменили после смены руководства "Нафтогаза".
Ранее сообщалось, что Блинкен оценил возможность вступления Украины в НАТО.
по теме
В Администрации президента США считают, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО
У вівторок, 8 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" політолог Микола Давидюк оцінив можливості вступу України в НАТО
Олександр Мусієнко розповів, чому стався конфуз щодо "підтримки США членства України в НАТО" у розмові президента Зеленського із Байденом
Прокуратура Бруклина ведет расследование о попытке вмешательства бывших и нынешних чиновников Украины в выборы президента США 2020 года
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом может состояться