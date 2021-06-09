У Хмельницькому чоловік погрожував зістрибнути з будівельного крану [ Редактировать ]
У Хмельницькому чоловік видерся на будівельний кран і погрожував зістрибнути з нього. Відчайдуха, який заліз на верхівку конструкції, а це сорок метрів заввишки - побачили працівники будівельного майданчика. Вони викликали поліцію та надзвичайників.
Чоловік спускатися сам не захотів, тож до нього піднявся драбиною рятувальник. Після двогодинних умовлянь, обоє благополучно дісталися землі. Тепер правоохоронці з'ясовують, чому він хотів вкоротити собі віку.
Сергій Семьонов, командир відділення Першої державної пожежно-рятувальної частини міста Хмельницький:
Чоловік був в подавленому стані. Нам спільно з працівниками поліції довелося домовитись з чоловіком, поговорити з ним, спустити його на землю. На разі чоловік почуває себе добре. З ним працює поліція.
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