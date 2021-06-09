211 мільйонів доларів Світовий банк інвестує в українську енергосистему, - про це повідомили в Міністерстві енергетики. Кредитні кошти спрямовані на підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі. Наразі підписано протокол переговорів і до кінця червня Рада директорів Світового банку розгляне пакет гарантійних та фінансових угод.

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Дефіциту бензину марки А-95 в Україні не буде, - про це повідомляють експерти ринку. Білорусь продовжить постачання пального А-95 в Україну, але у набагато меншому обсязі. Через це український ринок імпортуватиме з альтернативних джерел. Зокрема, збільшить виробництво Кременчуцький нафтопереробний завод. 50% палива А-95 в Україну постачає Білорусь. І рішення зупинити імпорт було через ремонт на Мозирському нафтопереробному заводі.

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У Києві почали штрафувати за несплату стоянки на платних паркувальних майданчиках. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації. Штраф становить від 100 до 200 гривень. Платити за паркування потрібно в будні дні з 8 ранку до 10 вечора. У вихідні ж паркінги - безоплатні. Також платити за стоянку не потрібно в День Незалежності, День Конституції, День Києва та День перемоги над нацизмом. Безоплатно паркуватися можуть люди з інвалідністю та ветерани воєн. Ціна за годину становить від 5 до 10 гривень, в залежності від зони розмежування. Чим стоянка ближче до центру столиці - тим вона дорожча.

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В Україні найближчими днями не видаватимуть посвідчення водія, а також документи про реєстрацію транспорту. Про це повідомили на сайті Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Через нестачу бланків реєстрація або перереєстрація транспортних засобів та видача посвідчення водія - тимчасово неможлива. Відновити роботу планують через два дні.

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Тим часом в Україні для переселенців спростили процедуру отримання водійських посвідчень та реєстрації автомобілів. Відтепер особи з ОРДЛО, які переїхали у межах країни, можуть отримати документи без зареєстрованого місця проживання. У сервісних центрах МВС громадяни зможуть складати іспити на право керування транспортними засобами, обмінювати та відновлювати водійські посвідчення, а також реєструвати та перереєстровувати транспортні засоби. У такому випадку до пакету необхідних документів додатково надають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у якій зазначено фактичне місце проживання.