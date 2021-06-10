Проект Закона о мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа №3508-д, может быть принят парламентом уже до конца июля. Об этом Подробностям заявил народный депутат Украины Андрей Жупанин.

"Законопроект планируется к вынесению в зал для голосования в будущий вторник. Но мы точно успеем принять его до закрытия этой сессии. Думаю, до конца июля мы его примем", - сказал он.

Народный депутат напомнил, что 2 июня этого года на заседании Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг ВРУ было принято решение поддержать законопроект №3508-д за основу и в целом.

"Законопроект рассмотрен на комитете в первом чтении и поддержан большинством членов комитета. Он выносился как доработанный законопроект к тому, что был подан еще год назад. Данная редакция касается урегулирования и реструктуризации абсолютно всех долгов", - добавил Андрей Жупанин.

По его словам, при разработке законопроекта были учтены пожелания всех субъектов рынка газа.

"Есть еще что доработать. Но основные вещи учтены в этом законопроекте. Группа по написанию этого законопроекта работала три месяца. Нет законопроектов идеальных, но можно сделать его действенным, таким который будет работать", – заверил нардеп.

Напомним, проект закона Украины №3508-д призван урегулировать накопленную за период действия ПСО (специальных обязательство по поставкам природного газа) задолженность субъектов рынка перед "Нафтогазом Украины", общий объем которой по состоянию на 1 мая 2021 превысил 100 млрд грн.

8 июня Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Конгрессе местных и региональных властей, высказался в поддержку предложения о погашении долгов предприятий теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом Украины" за счет средств государственного бюджета.