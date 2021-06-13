Цього всі чекали понад рік і ось дочекалися

І саме через карантинні обмеження та відсутність вакцинних паспортів - українські футбольні фани потрапити повболівати за нашу збірну вживу цього разу здебільшого не змогли. Але чимало з них все одно прийшли на стадіон. "Олімпійський". Там - облаштували головну фан-зону країни.

Що там відбувається буквально за кілька секунд до початку гри синьо-жовтих - знає мій колега Олександр Васильченко. Він зараз на НСК.

Цього всі чекали понад рік і ось дочекалися! Команди вже на полі, зараз лунає гімн України, і до початку гри залишаються лічені секунди. Підопічні Андрія Шевченка сьогодні грають у синій формі, Нідерланди в помаранчевій. Зустріч проходить на стадіоні "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі. Зазначу, до збірної України потрапили 36 футболістів.

Напередодні хлопці випробували газон на міцність, провели контрольне тренування. Як зазначив головний тренер синьо-жовтих - усі спортсмени в чудовій фізичній формі і психологічно підготовлені до гри.

Андрій Шевченко, головний тренер національної збірної України з футболу:

Состав который мы рассматривали 35 человек, 36 связано больше с тем, чтобы себя обезопасить от каких то вынужденых ситуацый. И конечно же вызываем, мы смотрели молодеж на будущее. Поэтому тут 21 день зборов, которые мы провели послужил еще тем, что мы пересмотрели молодеж.

Розкажу трохи про цифри. Цьогоріч призовий фонд ЄВРО-2020 - це 371 мільйон євро. Це найбільша сума за всю історію турніру. Всі, хто потрапив у груповий етап, гарантовано отримають понад 9 мільйонів. А переможець зможе забрати понад 30 мільйонів євро.

Повертаючись до сьогоднішньої гри - це перша в історії офіційна зустріч збірних України й Нідерландів. Звісно, команди вже сходилися на полі, але це були товариські матчі. У 2008-му ми поступилися помаранчевим з рахунком 3:0. А в 2010-му зіграли в нічию. Яким сьогодні буде рахунок, сказати складно. Ми зараз перебуваємо у київській фан-зоні Євро - на НСК "Олімпійський". І тут - шалена підтримка нашої збірної. І всі розраховують тільки на перемогу

Наступні два матчі Україна зіграє в Бухаресті. 17 червня з Північною Македонією, а 21 з Австрією. Для того, щоб наша збірна 100% вийшла у наступний етап турніру, треба посісти не нижче другої позиції у своїй груповій таблиці. Ну що ж, мені тільки залишається побажати великих перемог нашим футболістам.