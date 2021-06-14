В России взорвалась АЗС (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 14 июня, в России, в городе Новосибирск, на автозаправочной станции (АЗС) прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар. Об этом сообщает ТАСС.
В результате пострадали минимум 16 человек, огонь продолжают тушить.
Представитель компании "Еврогаз" рассказал, что пожар начался во время заправки автомобиля. На видео видно, что взрыв был мощный.
Площадь возгорания составляет 800 кв. м. Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности. Было слышно пять взрывов.
Пострадали 16 человек, среди них двое пожарных. Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Возле АЗС перекрыли шоссе. Автомобилистам рекомендуют искать альтернативные пути объезда. Также перекрыты трамвайные пути.
АЗС на Гусинобродском шоссе предназначалась для заправки автомобилей газом.
Ранее сообщали, что в субботу, 12 июня, в Одессе произошел мощный взрыв на подстанции. По предварительной информации, ЧП случилось на ПС 110/10 кВ "Артиллерийская".
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