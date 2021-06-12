В субботу, 12 июня, в Одессе произошел мощный взрыв на подстанции. По предварительной информации, ЧП случилось на ПС 110/10 кВ "Артиллерийская".

Причиной мог стать обильный дождь, в результате чего на электроподстанции "Чумка-3", на Транспортной, 3 произошло короткое замыкание. На многих улицах города отключили электричество.

"Сейчас отсутствует связь с кол-центром и могут наблюдаться помехи с водоснабжением в центральной части города и в Малиновском районе. После устранения аварии специалистами "ДТЭК Одесские электросети" и обеспечения электроснабжения, будет восстановлена подача воды в центральной части города", – говорится в сообщении "Инфоксводоканала".



В ДТЕК проинформировали, что загорелось высоковольтное оборудование на подстанции "Чумка". В результате, произошло аварийное отключение трансформаторных подстанций "Чумка", "Артиллерийска" и половина станции "ЮЗР". Сейчас электрики чинят подстанции.

Таким образом, на данный момент нет света и воды в домах на Сегедской улице, по Фонтанской дороге, на Пироговской, проспекте Шевченко, Итальянском бульваре.

Известно, что пожар полностью ликвидировали в 18:30. Никто не пострадал.



Кроме того, на данный момент отключены от электричества линии КП "Одесгорэлектротранс", ж/д вокзала, телерадиоцентра, Маслозовода, Масложиркомбината, канатного завода, роддома №1, обладминистрации.

Как ранее сообщали, в Одессе прошел мощный ливень, который длился 15 минут. За это время уровень воды поднялся настолько резко, что полицейское авто плыло по улицам, как лодка.