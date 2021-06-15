В первом туре футбольного турнира Евро-2020 сборная Испании установила рекорд по времени владения мячом в поединке со Швецией. Таким образом "красная фурия" контролировала мяч на 85,1%.

Тогда поединок закончился со счетом 0:0. Несмотря на тотальный контроль мяча, подопечные Луиса Энрике не смогли одержать триумф.

Отмечается, что известный статистический Twitter-аккаунт Opta Jose написал, что Испания побила рекорд по владению мячом в матчах чемпионата Европы (записи велись с 1980-го года).

Читайте также, в матче первого тура группы D чемпионата Европы сборная Чехии по футболу обыграла команду Шотландии со счетом 2:0. Гол Патрика Шика признали рекордным. Он был забит с самой дальней дистанции на Чемпионате Европы с 1980 года - 49,7 ярда (45,4 метров).

Кроме того, аргентинский форвард каталонского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси установил рекорд по самому продолжительному числу сыгранных матчей за команду. Предыдущим рекордсменом был Хави, сыгравший в футболке "Барселоны" 767 поединков.

Ранее мы писали, что нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, набравшим 500 миллионов подписчиков в Instagram. В первый же сезон с новой командой Криштиану победил в Серии А, а также взял Суперкубок Италии. В текущем сезоне Серии А Роналду провел 17 матчей, забив 16 мячей.

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