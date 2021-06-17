Непал накрило сильними повенями [ Редактировать ]
Сильні повені накрили Непал. Семеро людей зникли безвісти. У воді цілі села. Люди полишають власні оселі. Для евакуації залучили гелікоптери.
Рятувальники визволяють тих, хто опинився в пастці. Повінь також ударила й по сусідньому Бутану. Там змило гірський табір. Відомо щонайменше про 10 загиблих.
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