В "Опозиційній платформі - За життя" обурені спробами підпорядкувати судову систему України іноземному керівництву - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Урядовий день у парламенті. Перед депутатами звітували одразу два міністри - енергетики та фінансів.
Про що розповіли? Та як нардепи потім судову систему реформували?
Від ранку у парламенті звітують урядовці. Першим до трибуни викликали міністра енергетики Германа Галущенка. Той обіцяє серед іншого зберегти пільги на електроенергію.
Герман Галущенко, міністр енергетики та вугільної промисловості України:
Ми на сьогодні виокремлюємо населення яка споживає до 100 кіловат, і відповідним чином ми працюємо над тим. На сьогодні є той проєкт, який передбачає захист тої категорії населення через зменшення тарифу.
Але це вже питання бюджету, а про нього звітує профільний міністр фінансів. Сергій Марченко хвалиться: і зарплати вдалося підвищити, і фінансування оборонного сектору зараз - найбільше за всю історію.
Сергій Марченко, міністр фінансів України:
Показник перевиконання державного бюджету 2020 року склад 54 млрд гривень і в казну надійшло 1,1 трильйон гривень, досягти цього вдалося за рахунок підвищення ефективності адміністрування податків і зборів, ліквідації схем з ухилення від сплати ПДВ, та реформування податкових і митних органів.
А от у рахункової палати - інші показники. Там кажуть: економіка падає, рівень безробіття - росте.
Валерій Пацкан, голова Рахункової палати України:
Реальні доходи державного бюджету зменшились на 1,8% відсотка, окремі доходи взагалі не отримані, наприклад за ліцензію з азартних ігор. За рік на 28% збільшився обсяг державного і гарантованого державою боргу і досяг 2,5 трильйона гривень. Фактично кожен українець має 61 тисячу боргу.
Незадоволені роботою уряду і депутати.
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":
Пріоритети бюджету, я вже неодноразово це казав, - банкова, силовики, які її охороняють, а при цьому соціальний захист, культура, освіта - вона вся десь. Про боротьбу з ковідом нема чого й казати.
"Слуги" ж відповідають...
Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":
У нас ситуація не на стільки критична, як описують деякі опозиційні політики. Думаю, що ми зможемо спільно знайти вихід з цієї ситуації, не думаю що будуть особливі затримки по виплатах у державному секторі.
Урядовців відпустили і взялися за вищу кваліфікаційну комісію суддів - це орган з 16 людей, які відбиратимуть і оцінюватимуть служителів Феміди. Призначати членів ВККС буде спеціальна комісія з трьох колишніх, або чинних суддів та трьох експертів. І саме в них - головна проблема...
Альона Шкрум, народний депутат, "Батьківщина":
Конкурсні комісії та експерти себе повністю дискредитували, і фактично на сьогодні є лист від всіх послів ЄС, від Венеційської комісії, які говорять, що ті норми, які закладені в законопроєкті, - не зможуть допомогти реформувати судову систему.
Посли "Великої сімки" та венеційська комісія закликали, щоб до складу конкурсної комісії увійшли міжнародні експерти. Депутати довго радилися, навіть хотіли зняти законопроєкт з розгляду - та все ж домовилися.
Андрій Осадчук, народний депутат, "Голос":
Станом на зараз є компромісна пропозиція - формувати конкурсну комісію за схемою "3-3" - троє від українських суддів, троє від міжнародних експертів, де рішення буде ухвалюватись за формулою - "2+2", де мінімум 2 голоси мають бути міжнародні.
Втім, в опозиції таким домовленостям не раді.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Абсолютно вредный для нашей страны законопроект, поскольку там есть ключевые моменты, свидетельствующие о попытке подчинить судебную систему нашей страны внешним управлением. Вот эти иноземные представители, они согласовывают весь список кандидатов на Высшую квалификационную комиссию судей, без их согласования ВККС не утверджается, у них право вето.
До законопроєкту близько пів тисячі правок. Депутати поки встигли розглянути менше десяти.
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