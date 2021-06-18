Урядовий день у парламенті. Перед депутатами звітували одразу два міністри - енергетики та фінансів.

Про що розповіли? Та як нардепи потім судову систему реформували?

Від ранку у парламенті звітують урядовці. Першим до трибуни викликали міністра енергетики Германа Галущенка. Той обіцяє серед іншого зберегти пільги на електроенергію.

Герман Галущенко, міністр енергетики та вугільної промисловості України:

Ми на сьогодні виокремлюємо населення яка споживає до 100 кіловат, і відповідним чином ми працюємо над тим. На сьогодні є той проєкт, який передбачає захист тої категорії населення через зменшення тарифу.

Але це вже питання бюджету, а про нього звітує профільний міністр фінансів. Сергій Марченко хвалиться: і зарплати вдалося підвищити, і фінансування оборонного сектору зараз - найбільше за всю історію.

Сергій Марченко, міністр фінансів України:

Показник перевиконання державного бюджету 2020 року склад 54 млрд гривень і в казну надійшло 1,1 трильйон гривень, досягти цього вдалося за рахунок підвищення ефективності адміністрування податків і зборів, ліквідації схем з ухилення від сплати ПДВ, та реформування податкових і митних органів.

А от у рахункової палати - інші показники. Там кажуть: економіка падає, рівень безробіття - росте.

Валерій Пацкан, голова Рахункової палати України:

Реальні доходи державного бюджету зменшились на 1,8% відсотка, окремі доходи взагалі не отримані, наприклад за ліцензію з азартних ігор. За рік на 28% збільшився обсяг державного і гарантованого державою боргу і досяг 2,5 трильйона гривень. Фактично кожен українець має 61 тисячу боргу.

Незадоволені роботою уряду і депутати.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Пріоритети бюджету, я вже неодноразово це казав, - банкова, силовики, які її охороняють, а при цьому соціальний захист, культура, освіта - вона вся десь. Про боротьбу з ковідом нема чого й казати.

"Слуги" ж відповідають...

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

У нас ситуація не на стільки критична, як описують деякі опозиційні політики. Думаю, що ми зможемо спільно знайти вихід з цієї ситуації, не думаю що будуть особливі затримки по виплатах у державному секторі.

Урядовців відпустили і взялися за вищу кваліфікаційну комісію суддів - це орган з 16 людей, які відбиратимуть і оцінюватимуть служителів Феміди. Призначати членів ВККС буде спеціальна комісія з трьох колишніх, або чинних суддів та трьох експертів. І саме в них - головна проблема...

Альона Шкрум, народний депутат, "Батьківщина":

Конкурсні комісії та експерти себе повністю дискредитували, і фактично на сьогодні є лист від всіх послів ЄС, від Венеційської комісії, які говорять, що ті норми, які закладені в законопроєкті, - не зможуть допомогти реформувати судову систему.

Посли "Великої сімки" та венеційська комісія закликали, щоб до складу конкурсної комісії увійшли міжнародні експерти. Депутати довго радилися, навіть хотіли зняти законопроєкт з розгляду - та все ж домовилися.

Андрій Осадчук, народний депутат, "Голос":

Станом на зараз є компромісна пропозиція - формувати конкурсну комісію за схемою "3-3" - троє від українських суддів, троє від міжнародних експертів, де рішення буде ухвалюватись за формулою - "2+2", де мінімум 2 голоси мають бути міжнародні.

Втім, в опозиції таким домовленостям не раді.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Абсолютно вредный для нашей страны законопроект, поскольку там есть ключевые моменты, свидетельствующие о попытке подчинить судебную систему нашей страны внешним управлением. Вот эти иноземные представители, они согласовывают весь список кандидатов на Высшую квалификационную комиссию судей, без их согласования ВККС не утверджается, у них право вето.

До законопроєкту близько пів тисячі правок. Депутати поки встигли розглянути менше десяти.