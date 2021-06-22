В Україні - День скорботи. Вшановують пам'ять жертв Другої Світової. Війна забрала життя кожного п'ятого українця. Рівно вісімдесят років тому гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз. І одним з перших атакувала Київ...

З нагоди вісімдесятиріччя нападу сьогодні Володимиру Зеленському зателефонувала Ангела Меркель. Говорила про історичну відповідальність Німеччини за дії нацистського режиму та мільйонні жертви.

Від самого ранку квіти до Меморіалів пам'яті та Вічного вогню сьогодні несли в Одесі та Києві.

Вічний вогонь... почесний караул... хвилина мовчання... У Київському парку Слави вшановують пам`ять загиблих у Другій Світовій війні. До пам'ятника Невідомому солдату квіти покладає президент Володимир Зеленський. Вісімдесят років тому, о четвертій ранку, Німеччина напала на Радянський Союз. Цей день назавжди закарбувався в пам'яті Бориса Афанасьєва. Тоді йому було вісім.

Борис Афанасьєв, дитина війни:

Видел, как летели немецкие самолеты, я до сих пор иногда помню, вот ложусь спать, этот гул - он непередаваемый, эти "Мессеры", что ли, немецкие бомбардировщики, но это "у-у-у-у" меня иногда до сих пор будит .

Відтоді Борис Анатолійович вважає своїм обов'язком щороку 22 червня згадувати і вшановувати жертв війни.

Борис Афанасьєв, дитина війни:

Люди ведь отдали свои жизни за то, что я был в эвакуации, потом я вернулся, потом я стал профессором - ведь это благодаря тому, что они отдали свои жизни, они уничтожили фашизм.

За різними оцінками істориків, у Другій Світові загинули від 8 до 10 мільйонів українців. Це кожен п'ятий. На руїни було перетворено понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Это страшная страница в истории нашей страны, она никогда не должна быть забыта. Эта трагедия прошла по всем семьям, которые были в нашей стране, и в каждой семье оставила глубокий след. Поэтому мы должны сделать все, чтобы та война, которая сейчас у нас идет в стране, была закончена, воцарилось мир, стабильность и процветание в Украине - и ради этого мы здесь.

А це вже Місто-Герой Одеса. Тут роковини Другої Світової відзначають на Алеї Слави. Політики, чиновники і пересічні громадяни несуть квіти до пам'ятника Невідомому матросу та до Вічного вогню. З букетами прийшли навіть туристи.

Ніна Карєва, туристка з Республіки Молдова:

Это день скорби, это день памяти, это день нашей жизни. Благодаря всему этому мы живем сегодня!

А протягом дня в бібліотеках міста та в навчальних закладах відбулися тематичні заходи, присвячені історії Другої світової.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Сьогодні для України дійсно День пам'яті та скорботи, тому що рівно вісімдесят років тому розпочалася найкривавіша для нашої держави війна. За перемогу, за визволення від фашизму мільйони наших громадян заплатили своїми життями і сьогодні ми шануємо їхню пам'ять. Одеса одною з перших прийняла удари ворога і саме за подіями сорок першого року Одеса стала Містом-Героєм в нашій державі.

Вадим Шкарівський, заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Мы не имеем права и не передать эту память: как нам передали наши деды, наши отцы - так мы передаем своим детям, своим внукам. Забыть его - значит дать возможность его опять повторить, а это повторить нельзя никогда!

На українських землях під час Другої Світової провели 29 з 76 стратегічних наступальних операцій. У ході яких було знешкоджено понад 60% вермахту.