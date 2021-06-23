Американская певица и актриса Майли Сайрус перепела песню рок-группы Metallica - Nothing Else Matters. Этот трек входит в альбом The Black Album, который вышел в 1991 году.

Сингл Nothing Else Matters записанный совместно с британским исполнителем Элтоном Джоном. Также над его записью работали барабанщик Чед Смит из группы Red Hot Chili Peppers, басист Роберт Трухильо - Metallica и виолончелист Йо-Йо Ма.

"Для меня большая честь быть в компании выдающихся людей, причастных к записи этой песни", - написала Майли Сайрус в Instagram.

Премьера кавер-версии альбома The Black Album запланирована на 10 сентября 2021 года. Она посвящена 30-летию со дня выхода его первоначальной версии. В альбом войдет 12 песен, в записи которых причастны 53 артисты.

Весь доход с альбома будет направлен в благотворительные фонды и организации, которые выберут все задействованные в записи кавер-версии The Black Album артисты.

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