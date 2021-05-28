Известная певица Ани Лорак, которая недавно поделилась секретами красоты, презентовала новый клип на песню "Раздетая". Видеоролик артистка опубликовала на своем YouTube-канале.

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"Новая песня "Раздетая" - это искренняя музыкальная история о любви на расстоянии, рассказанная от первого лица. Она вдохновляет слушателей отдаться главному чувству и быть счастливыми в моменте. В дополнение к новой песне Ани Лорак экранизировала романтическую летнюю историю о любви на Мальдивских островах", - говорится в описании к клипу.

По словам Ани Лорак, главный лейтмотив видео заключается в том, что нужно крепко держать свою мечту, ведь когда мы встречаем любовь, важно не растерять это чувство, несмотря на внешние силы и преграды.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак разрыдалась и рассказала о семейной трагедии. Также Полякова поддержала Ани Лорак и заявила о домогательствах Меладзе.

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