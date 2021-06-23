Винищувач Міг-29 модернізували та відправили до війська [ Редактировать ]
До українського війська надійшов модернізований винищувач Міг-29. Літак капітально відремонтували та оновили на Львівському державному авіаційно-ремонтному заводі.
Зокрема, він отримав нову авіоніку та ретельно відремонтовані двигуни. Тепер літак має збільшену точність навігації і дальність застосування автоматизованих засобів посадки.
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