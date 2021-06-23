Сьогодні очікують проміжну доповідь Міжнародної організації цивільної авіації - щодо примусової посадки літака компанії Ryanair. Попередні відомості вже надали Білорусь та Польща.

Також запросили інформацію з інших країн. Остаточну версію доповіді представлять на сесії, яка почнеться 13 вересня.

Нагадаю, літак ірландської компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, примусово посадили в аеропорту Мінська. Для цього задіяли винищувачі. Після посадки заарештували білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину.