Примусова посадка літака у Мінську отримає вердикт експертів [ Редактировать ]
Сьогодні очікують проміжну доповідь Міжнародної організації цивільної авіації - щодо примусової посадки літака компанії Ryanair. Попередні відомості вже надали Білорусь та Польща.
Також запросили інформацію з інших країн. Остаточну версію доповіді представлять на сесії, яка почнеться 13 вересня.
Нагадаю, літак ірландської компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, примусово посадили в аеропорту Мінська. Для цього задіяли винищувачі. Після посадки заарештували білоруського опозиціонера Романа Протасевича та його дівчину.
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