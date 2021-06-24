Україна в одній восьмій турніру Євро-2020. Доля нашої збірної вирішувалася до останніх секунд групового етапу. Це вперше в історії синьо-жовті виходять у стадію плей-офф чемпіонату. Втім ця подія викликала бурхливу реакцію у соцмережах. Долучилися навіть дипломати Швеції і Польші. Більше розкаже Олександр Васильченко.

Не на полі, а в готелі перед телевізором. Так футболісти збірної України реагують на свій вихід в одну восьму фінальної стадії Євро-2020.

Учорашня перемога шведів над поляками буквально на руках занесла нашу збірну до плей-оф. До останнього доля синьо-жовтих була під великим питанням. А коли стало зрозуміло, що ми граємо далі, соціальні мережі вибухнули кумедними мемами про те, як шведи, поляки, іспанці і словаки тягнули нас в одну восьму.

Одним із перших на вихід у фінальну частину підопічних Андрія Шевченка відреагував Посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг. Він пожартував з того, як збірна його країни подарувала українцям шанс грати далі. Мемом на ситуацію відреагував і Посол Польщі Бартош Цихоцький, підписавши світлину "Посміхаємося по-польски". Перепало й головному тренеру українців - Андрію Шевченку.

Артем Франков, футбольний експерт:

Шведы нас втянули в 1/8, а теперь, уважаемые шведы, втяните нас и в 1/4. То есть, возьмите нам и проиграйте это главная шутка. Наверное поэтому поводу.

І в цьому весь драматизм ситуації, пояснюють футбольні експерти. Адже суперником у наступній грі будуть саме шведи. І перемогти їх синьо-жовтим - під силу.

Артем Франков, футбольний експерт:

Возможно, поражение от Австрии даже пошло нам на пользу с точки зрения турнирной ситуации. Потому что как не крути, Швеция выглядит более удобным соперником, чем сборная Италии. Если никакие уроки не будут извлечены, не будет сделана жесточайшая работа над ошибками игроки и тренеры не осознают какой роскошный и в чем-то незаслуженный шанс им подворачивается, ну тогда у нас нет шансов. Я достаточно высокого мнения о нашей сборной, я считаю, что она выступила не ниже своих возможностей.

Продемонструвати свої здібності українській збірній доведеться вже 29 червня в британському Глазго. Якщо здолають суперника - гратимуть проти переможців - Німеччина-Англія.