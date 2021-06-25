У суботу ж на урочистій церемонії закладуть фундамент першого мосту через майбутню водну артерію

У Туреччині розпочали роботи з будівництва каналу в обхід Босфору. Штучна протока "Стамбул" має з'єднати Мармурове і Чорне моря.

Влада Туреччини планує закінчити її спорудження у 2023 році і приурочити відкриття до сторіччя заснування республіки. Прокопати новий канал уряд вирішив, вивчивши запити громадян.

У суботу ж на урочистій церемонії закладуть фундамент першого мосту через майбутню водну артерію. Загалом мостів буде шість.