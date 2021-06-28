Літак повернувся до Харкова через птаха у двигуні [ Редактировать ]
Пасажирський літак вимушено повернувся до Харкова після злету. Boeing-737 тримав курс на турецький Бодрум, але до двигуна потрапив птах.
В аеропорту авіасудно оглянули, несправностей не знайшли: і за кілька годин відправили у рейс. Прикрість у харківському аеропорту спіткала пасажирів іншої авіакомпанії.
Щоб забрати 215 людей, прислали борт на 189 місць. Зрештою людей, яким забракло місць, відправили за рахунок компанії іншими літаками.
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