В аеропорту авіасудно оглянули, несправностей не знайшли

Пасажирський літак вимушено повернувся до Харкова після злету. Boeing-737 тримав курс на турецький Бодрум, але до двигуна потрапив птах.

В аеропорту авіасудно оглянули, несправностей не знайшли: і за кілька годин відправили у рейс. Прикрість у харківському аеропорту спіткала пасажирів іншої авіакомпанії.

Щоб забрати 215 людей, прислали борт на 189 місць. Зрештою людей, яким забракло місць, відправили за рахунок компанії іншими літаками.