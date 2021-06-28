У Львові під час напівмарафону помер 23-річний спортсмен. А через годину на тому самому змаганні медики рятували життя ще одному учасникові. Чому їх допустили до перегонів і чи були підозри щодо стану здоров'я, з'ясовувала Христина Гашенко.

Дві з половиною тисячі бігунів, більшість із яких мають подолати дистанцію 21 кілометр. Через годину після старту 23-річний спортсмен упав, не добігши двохсот метрів до фінішу. Йому стало зле.

Дмитро Черніцький, генеральний менеджер марафону:

Він 15 кілометрів подолав за 1 годин, 15 хв. Ми бачимо, що він біг швидко і втратив свідомість. Тобто втрата свідомості вона не відбувається раптово. Тобто поетапно відбувається погано.

Спочатку хлопцеві допомагали медики, які працювали на місці. Через кілька хвилин приїхали лікарі швидкої. Реанімацію проводили 50 хвилин. Втім, врятувати юнака не вдалося.

Вікторія Шуга, волонтер-рятувальник:

Було видно що він дихає, однак важко. Ми його перевернули, зафіксувавши голову поставили на дошку. Перевіряли дихання. Діяли згідно з протоколом. Дихання у нього було. Пульс прослуховувався ще, однак десь через хв 3 дихання було, але воно залишалося поверхневим. Ми приступили до реанімації.

Для хлопця це був не перший забіг. Дві тисячі дев'ятнадцятого він брав участь у київському напівмарафоні. Тоді дистанцію подолав за годину 54 хвилини. Цього разу 21 кілометр планував пробігти на 9 хвилин швидше. Чому спортсмен раптово знепритомнів - невідомо.

Віталій, оперуповноважений відділу кримінальної поліції ГУНП у Львівській області:

Особа сама добровільно надала дозвіл і на оброблену персональних даних і на участь. Підписала всі документи, батьки повідомили що патології такі із серцем немає. Був здоровий хлопець, займався спортом. Були певні хронічні захворювання, але не більше ні ж в усіх.

Це не єдиний нещасний випадок на нинішніх змаганнях. Життя рятували і 53-річному учасникові цього ж напівмарафону.

Андрій Васько, керівник Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф:

Пацієнт був у стані фактично клінічної смерті. Завдяки роботі медиків було відновлено серцебиття, відновлено дихання в пацієнта. Пацієнта після проведення успішної реанімації і транспортовано до реанімаційного відділення.

Організатори пояснюють - за своє здоров'я відповідають самі ж спортсмени. Медичних обстежень перед забігом ніхто не проводить.

Дмитро Черніцький, генеральний менеджер марафону:

Персональна відповідальність за здоров'я відповідно лежить на кожному учаснику.

Остаточну причину смерті 23-річного спортсмена з Полтавщини мають встановити медики і правоохоронці.