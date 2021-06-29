Володимир Зеленський підтримав українську збірну [ Редактировать ]
Тож українську збірну підтримав особисто - Президент. Відеофлешмобом під назвою "На полі нас буде 40 мільйонів"!
Сам Зеленський, урядовці, спортсмени, зірки шоу-бізу та бійці з передової. Всі вони у роликах побажали успіху нашим хлопцям і запевнили, що підтримають їх за будь-якого результату. Хоча всі, звісно, чекають перемоги.
Привіт, моя люба збірна України по футболу. Я буду разом з тобою всі 90 хвилин. І я буду дуже радіти кожному забитому голу.
Це буде ваш день. І ніхто й ніщо не зможе вас зупинити на шляху до перемоги.
Бажаю вам перемоги і знайте, що всі красуні України разом з вами!
Ми віримо в вас. Слава Україні!
Підтримаємо нашу збірну! Сьогодні тільки до перемоги.
Верю в вашу победу!
Давайте підтримаємо нашу збірну на шляху до 1/4 фіналу Євро 2020
Віддайте всі свої сили заради перемоги!
Будьте бійцями! Перемагаймо разом!
Ми підтримуємо вас, бо самі знаємо, скільки сил додає підтримка!
Вас на полі буде 40 мільйонів!
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