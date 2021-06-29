Тож українську збірну підтримав особисто - Президент. Відеофлешмобом під назвою "На полі нас буде 40 мільйонів"!

Сам Зеленський, урядовці, спортсмени, зірки шоу-бізу та бійці з передової. Всі вони у роликах побажали успіху нашим хлопцям і запевнили, що підтримають їх за будь-якого результату. Хоча всі, звісно, чекають перемоги.

Привіт, моя люба збірна України по футболу. Я буду разом з тобою всі 90 хвилин. І я буду дуже радіти кожному забитому голу.

Це буде ваш день. І ніхто й ніщо не зможе вас зупинити на шляху до перемоги.

Бажаю вам перемоги і знайте, що всі красуні України разом з вами!

Ми віримо в вас. Слава Україні!